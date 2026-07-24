Международният съд решава съдбата на главен прокурор, обвинен в сексуално посегателство

Днес в Ню Йорк 125-те държави членки на Международния наказателен съд (МНС) ще решат дали да отстранят от поста главния прокурор Карим Хан, срещу когото има обвинения в предполагаемо сексуално посегателство. Гласуването се провежда на специална закрита сесия на фона на засилен политически натиск върху базирания в Хага съд, включително от страна на САЩ.

Франция вече обяви, че ще подкрепи предложението за освобождаването на 56-годишния британски юрист. Това съобщи говорител на френското външно министерство, цитиран от Ройтерс.

Карим Хан, който е главен прокурор на МНС от 2021 г., категорично отрича всички обвинения. През юни той беше временно отстранен от длъжност заради подозрения в неправомерно поведение спрямо служителка на съда. Жената наскоро повтори обвиненията си в интервю за американската телевизия CNN.

Случаят, който се разглежда вече близо две години, предизвика сериозно напрежение в институцията. Според медийни публикации комисия на ООН е потвърдила обвиненията, докато адвокатът на Хан твърди, че съдиите в МНС не са установили доказателства за неправомерно поведение или нарушение на служебните му задължения.

По време на мандата си Хан поиска издаването на заповед за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху за предполагаеми престъпления, извършени по време на войната в Газа. Междувременно САЩ засилиха критиките си към съда и наложиха санкции срещу негови съдии и служители, въпреки че нито Вашингтон, нито Израел са страни по Римския статут и не членуват в МНС, пише БТА.