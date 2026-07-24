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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23276165 www.24chasa.bg

Китайските математици Дън Ю и Уан Хун спечелиха медали "Фийлдс"

КМГ

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Дън Ю Снимки: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 23 юли в американския град Филаделфия беше открит Международният конгрес на математиците 2026 г., по време на който бяха обявени носителите на медалите "Фийлдс" за 2026 г. Сред наградените са младите китайски математици Дън Ю и Уан Хун, съобщава КМГ.

Дън Ю е роден през 1989 г., а Уан Хун – през 1991 г. И двамата са завършили бакалавър в Пекинския университет. Това е първият път, когато китайски математици получават медал "Фийлдс", както и първият случай, в който китайски математици печелят два медала на едно и също издание на Международния конгрес на математиците.

Уан Хун
Уан Хун Снимка: Китайска медийна група

Медалът "Фийлдс" се връчва веднъж на всеки четири години, като броят на наградените във всяко издание не надвишава четирима души. Заради изключително високия си академичен престиж и строгите критерии за подбор, медалът "Фийлдс" е наричан "Нобеловата награда" в областта на математиката.

Дън Ю Снимки: КМГ
Уан Хун

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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