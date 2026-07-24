Германия осъди нападението на хутите срещу саудитски кораби

Германия изрази дълбока загриженост, след като саудитски кораб беше атакуван в Червено море, предаде саудитската новинарска агенция СПА.

Германският министър на отбраната Борис Писториус предупреди за опасност от по-нататъшна ескалация в Близкия изток, като заяви, че ситуацията „очевидно се развива в погрешна посока", съобщава БТА.

Той призова всички страни към сдържаност и отправи призив за прекратяване на огъня. Тази нощ йеменските бунтовници, че са атакували два саудитски петролни танкера.

В изявлението на хутите се посочва, че двата танкера, които носят имената "Енцелия" (Encelia) и "Лайла" (Layla), са нарушили обявената от тях блокада на пристанища на Саудитска Арабия. Йеменските бунтовници добавиха, че са изстреляли балистични и крилати ракети срещу танкерите.

Представител на службите за морска сигурност каза, че корабът "Енцелия" е подал подал сигнал, че е бил ударен от ракета,

докато е плавал в района на пристанищния град Джизан в Саудитска Арабия, и че плавателният съд е бил обхванат от пламъци.

Британската организация за морски търговски операции нощ тази съобщи, че е получила сигнал за инцидент на 70 морски мили югозападно от град Ал Шукайк в Саудитска Арабия и добави, че няма данни за жертви или екологични щети. "Капитанът на танкер сигнализира, че плавателният съд е бил ударен от неизвестен снаряд, което е предизвикало пожар на борда", пише в изявлението на британската организация. Екипажът на танкера все още се бори с пламъците.

Хутите, които са съюзници на Иран, в понеделник обявиха, че налагат морска блокада на Саудитска Арабия. Този ход е в отговор на продължаващата "несправедлива и потисническа обсада на нашия скъп народ от страна на Саудитска Арабия в продължение на почти 12 години, на ограбването на нашите ресурси и налагането на всеобхватна блокада на нашите пристанища и летища по суша, море и въздух", заяви говорител на хутите.

При обявяването на блокадата йеменските бунтовници посочиха, че са принудили десетина кораба да се отклонят от курса си към пристанища на Саудитска Арабия. Пет танкера са променили курса си в Червено море в сряда, като два от тях се насочили към Суецкия канал, сочат данни за проследяване на морския трафик.