Китай представи петгодишен план за развитие на възобновяемата енергия

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Китай публикува план за развитие на възобновяемата енергия през периода 2026–2030 г., който предвижда ускорено разширяване на зеления енергиен сектор, съобщи КМГ.

До 2030 г. общата инсталирана мощност на възобновяемите енергийни източници се очаква да достигне около 3,5 млрд. киловата, а годишното производство на електроенергия – приблизително 6 трилиона киловатчаса. Мощностите от вятърна и слънчева енергия трябва да надхвърлят 2,8 млрд. киловата.

Планът предвижда също развитие на офшорната вятърна енергия, акумулиращи мощности и международно сътрудничество в областта на зелените технологии.