КМГ цитира Министерство на търговията: Китай и САЩ събират мнения относно споразуменията за намаляване на митата

Ще ускорят прилагането им

На 23 юли, в отговор на въпрос по време на пресконференция относно напредъка по създаването на Търговски съвет и Инвестиционен съвет между Китай и САЩ, Мън Хуатин, директор на Отдела за чуждестранни инвестиции към Министерството на търговията на Китай, заяви, че в момента икономическите и търговските екипи на двете страни поддържат тясно сътрудничество по отношение на конкретните договорености за структурата, функциите и начина на функциониране на Търговския съвет. Съответните институции обсъждат напредъка по рамките за взаимно намаляване на митата в размер на 30 милиарда долара от всяка страна, съобщава КМГ.

Мън Хуатин заяви още, че свете страни ще поддържат тясно сътрудничество, за да може възможно най-скоро да постигнат споразумение за конкретните мерки за намаляване на митата върху определени продукти и да ускорят тяхното прилагане. Това ще донесе по-нататъшно разширяване на двустранната търговия.