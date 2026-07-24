Почина майката на актьора Бен Афлек – Крис

Крис Ан Афлек, майката на носителите на „Оскар“ Бен Афлек и Кейси Афлек, е починала на 2 юни на 83-годишна възраст, съобщи едва сега нейното семейство, цитирано от „Холивуд рипортър“. През декември миналата година тя е била диагностицирана с рак на панкреаса.

Кристин Ан Болт е родена в Ню Йорк през декември 1942 г. Тя завършва Харвардския университет и прекарва 35 години като учителка в държавно училище. Пенсионира се през 2008 г., като през целия си живот е била пламенен защитник на гражданските права. Крис е и сред първите активисти от движението „Пътуващите за свобода“ (Freedom Riders), които заминават за южните щати през 60-те години на миналия век, отбелязва „Холивуд рипортър“.

Крис и нейният бивш съпруг Тимъти Афлек посрещат първото си дете, Бен, през 1972 г. Братът на Бен – Кейси – се ражда през 1975 г., когато семейството се премества в Масачузетс. Там Крис Афлек продължава учителската си кариера, пише БТА.

„Майка ми преподаваше в държавно училище, завърши Харвард, а след това взе магистърската си степен и преподаваше на пети и шести клас в държавно училище“, казва Бен пред „Холивуд рипортър“ през 2012 г. „Баща ми произхождаше от работническата класа – без колежанско образование, той изкарваше прехраната си като автомеханик, барман и чистач в Харвард.“

Когато Бен навършва 12 години, родителите му вече са разведени. С нарастването на интереса му към шоубизнеса Крис изиграва ключова роля в първите му стъпки на екрана. Тя свързва сина си със своята бивша съквартирантка от Харвард – кастинг директорката Пати Колинс, която помага на Бен Афлек да си уреди прослушвания за реклами и телевизионни филми.

Крис Афлек подкрепя пламенно актьорската кариера на синовете си и присъства на церемонията по връчването на наградите „Оскар“ през 1998 г. Тогава Бен и Мат Деймън са номинирани за най-добър оригинален сценарий за „Добрият Уил Хънтинг“ и решават да се появят на церемонията с майките си като свои дами. В емблематичния филм двамата приятели си партнират и с Кейси Афлек. Бен и Мат Деймън печелят „Оскар“, а филмът се превръща в хит, припомня „Холивуд рипортър“.

„Седяхме до майките си, спечелихме и просто ги прегърнахме. Спомням си, че всички направиха голяма сензация от това, сякаш бе нещо нечувано“, разказва Бен пред „Венити феър“. „Тогава изпитах известна несигурност и си казах: „Защо? Защо да е странно, че сме довели майките си? Кого другиго си представяте, че бихме довели?“

Бен спечели втория си „Оскар“ за най-добър филм през 2012 г. с „Арго“ – лента, която той сам режисира. Кейси получи „Оскар“ за най-добра мъжка роля през 2017 г. за изпълнението си в „Манчестър до морето“ на Кенет Лонерган.

През декември миналата година на Крис Афлек са дадени едва шест месеца живот. Най-голямото ѝ желание след тежката диагноза е било да види как внукът ѝ Атикъс завършва гимназия, споделя семейството ѝ. Тя успява да присъства на дипломирането му заедно с близките си на 31 май и умира спокойно в съня си само два дни по-късно, отбелязва „Холивуд рипортър“.