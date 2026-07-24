Geely и Ford ще произвеждат електромобили в Испания

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Китайският автомобилен производител Geely Automobile Holdings и американската Ford Motor Company подписаха споразумение за производство на автомобили с нови енергийни източници в завода на Ford във Валенсия, Испания, съобщава КМГ

Съвместното предприятие се очаква да започне работа през първата половина на 2027 г., а първите модели да слязат от производствената линия през 2028 г. Geely ще произвежда два модела, а Ford – три автомобила с различни енергийни технологии.

Ford ще държи 66 процента от предприятието, а Geely – 34 процента. Заводът има капацитет за около 500 000 автомобила годишно.