На 23 юли два филипински служебни кораба, без да се съобразят с многократните призиви и предупреждения от китайска страна, нахлуха в акваторията на китайския остров Хуанйен. В отговор Китайската морска охрана предприе необходимите мерки съгласно закона, с които ги прогони от китайски води, съобщава КМГ.

Това е поредният инцидент, след като преди три дни Филипините умишлено провокираха и нападнаха служители на китайската морска охрана на рифа Жън'ай. Важен детайл е, че тези две нарушения и провокации на Филипините се случиха преди и след срещата на външните министри на Китай и АСЕАН, като намерението им да създават безредици в морето и да подкопават атмосферата на диалог и сътрудничество е повече от очевидно.

На тази среща на външните министри Уан И, член на Политбюро на ЦК на ККП, и министър на външните работи на Китай, изложи принципната позиция на страната по въпроса за Южнокитайско море. Той подчерта, че страните от региона трябва строго да спазват "Декларацията за поведение на страните в Южнокитайско море", да се противопоставят на подклаждането на напрежение от сили извън региона и на провокациите на отделни държави в морето, както и да държат здраво в свои ръце инициативата за поддържане на мира и стабилността в Южнокитайско море.

Страните от АСЕАН виждат много ясно какви са плановете на Филипините. Министърът на външните работи на Малайзия Мохамед Хасан посочи, че някои държави извън региона, които нямат никаква връзка с Южнокитайско море, постоянно се опитват да "демонстрират сила". Той също така заяви, че "Кодексът за поведение в Южнокитайско море" се очаква да бъде окончателно утвърден на срещата на върха на АСЕАН, която ще се състои през ноември тази година.

На фона на общата тенденция за сътрудничество между Китай и АСЕАН, провокациите на Филипините в Южнокитайско море и намесата на външни сили са просто напразни опити за провокация. Използвайки възможностите и преодолявайки пречките, Китай и страните от АСЕАН разполагат с мъдростта и способността да продължат да се справят успешно с въпроса за Южнокитайско море.