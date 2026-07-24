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Повреденият тази нощ край Румъния кораб отива за ремонт в Констанца или Варна

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Пристанище Варна Снимка: Орлин Цанев

След като беше повреден в Черно море, корабът за превоз на въглища „Кристиана Би" (Christiana B), плаващ под флага на Либерия, ще бъде насочен за ремонт в румънското пристанище Констанца или в българското Варна, след като собственикът на плавателния съд е разпоредил той да продължи към едно от двете пристанища, съобщи Аджерпрес.

Корабът е бил повреден през нощта, докато е пътувал от Норфък, САЩ, към Украйна през румънската изключителна икономическа зона. Той е подал сигнал за повреда, след като се е намирал на около 22 километра югоизточно от крайбрежното селище Сфънту Георге в окръг Тулча.

След получения сигнал румънските власти са изпратили два спасителни кораба и хеликоптер за наблюдение. По първоначални оценки щетите може да са причинени от удар с морски дрон или морска мина, но властите подчертават, че причината все още не е окончателно установена. Засегнат е един от товарните отсеци, като засега няма данни за пълния размер на нанесените щети, пише БТА. 

Капитанът е съобщил, че няма пострадали сред екипажа и не се налага евакуация. Плавателният съд е в състояние да продължи плаването си на собствен ход до пристанището, където ще бъдат извършени технически проверки и ремонт.

Инцидентът идва само дни след друг сериозен случай в района, при който танкерът за втечнен природен газ „Лисбон Гас" се запали след експлозия в близост до румънските териториални води. Един от моряците по-късно почина от получените наранявания.

Пристанище Варна Снимка: Орлин Цанев

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