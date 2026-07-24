Изтребител F-16 свали дрон в Румъния

Изтребител F-16 е свалил дрон, който е нарушил румънското въздушно пространство в петък сутринта, съобщи президентът на Румъния Никушор Дан, цитиран от Ройтерс.

Жителите на Браила и Галац са получили съобщения по системата за известяване „Ро-Алърт“ (RO-ALERT) за възможни падащи обекти от небето, предаде Аджерпрес.

Към жителите е отправена препоръка да потърсят укритие в мазета или убежища на гражданската защита или, ако това е невъзможно, да останат у дома далеч от прозорци и външни стени, пише БТА.

Вчера населението в източния румънски окръг Тулча получи предупреждение чрез системата RO-ALERT, а два изтребителя F-16 и един хеликоптер на военновъздушните сили бяха вдигнати, след като радарите засякоха сигнали източно от град Сулина.

Дронът е свален в района на Падина в окръг Бузъу. Жители в района на Падина са съобщили че са чули силен трясък, съобщи румънската телевизия "Реалитата". Дронът е свален над необитаема местност.

"Два самолета F-16 на румънските военновъздушни сили от военновъздушната база във Фетещ, намиращи се на мисия по охрана на въздушното пространство под командването на НАТО, и един хеликоптер ПУМА СОКАТ на румънските военновъздушни сили излетяха в 12:24 часа и съответно с 12:36 часа. След прелитане над зоната, където бяха засечени сигналите, пилотите не потвърдиха наличието на въздушна цел нито визуално, нито чрез радарите на борда. Въздушната тревога беше прекратена в 13:29 часа", се посочва в съобщение на министерството от вчера.

При масирани атаки срещу украинската пристанищна инфраструктура край Дунав Румъния вече регулярно активира системата RO-Alert и вдига дежурни изтребители на НАТО като предпазна мярка.

Граничният район отдавна усеща отражението на войната. В края на май дрон "Шахед" навлезе в румънския град Галац и се разби в последния етаж на жилищна сграда, причинявайки сериозни материални щети. Няколко седмици по-късно, в края на юни, жител на окръг Тулча откри останки от руски безпилотен апарат в земеделска нива, които впоследствие бяха обезвредени от специализирани военни екипи.