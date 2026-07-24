Зеленски: Ударихме руски завод за ракетни части в Русия

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Силите на Киев са нанесли удар по военно предприятие в руския град Киров, което снабдява руската армия с части за самолети и ракетни системи, използвани във войната в Украйна, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Той добави, че е поразен и руски нефтопреработвателен завод на около 1350 километра от украинската граница.

Зеленски информира и за украински удари по руски логистични центрове, без да дава подробности, пише БТА.

"Важно е да се отбележи, че операцията срещу руската логистика, която снабдява окупационната армия с компоненти за дронове, навигационно оборудване и военна техника, продължава“, заяви украинският държавен глава в приложението Телеграм.

Миналата седмица бяха нанесени сериозни щети след като украински дронове удариха огромен логистичен център на "Уайлдберийс" - известен още като руския "Амазон". Седем души загинаха, а над 20 души бях ранени при втория удар срещу складовия комплекс на онлайн платформата в Тамбовска област.

Ключово петролно депо в Ногинск също избухна в пламъци след атака, което доведе до евакуацията на близка родилна болница.

Атаките идват на фона на информацията, че руският президент Владимир Путин се готви да разреши вербуването на затворници, включително членове на мафиотски групировки, за участие във войната, докато се опитва да се справи с нарастващата криза с набирането на войници.

Ударът срещу огромната база на компанията в Електростал, който е на около 58 км източно от Кремъл, предизвика токсичен черен дим и предизвика един от най-големите пожари от началото на войната.

Пламъците са били видими на повече от 45 км, а в части от Москва е съобщено за гъст смог. Има информация, че Украйна е използвала реактивни дронове при днешните атаки.

Двата удара срещу най-големия руски онлайн търговец се очаква да предизвикат сериозни нарушения в доставките. Те са част от украинската кампания да накара руските граждани да усетят последиците от войната, която според Киев Путин е започнал и отказва да прекрати.

Анализатори посочват, че атаките са и ответна мярка заради редовните руски удари срещу пощенски и логистични центрове в Украйна.