Педро Санчес за пожарите в Испания: Ситуацията е драматична

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Испанският премиер Педро Санчес заяви днес, че Испания преминава през драматична ситуация с пожарите, предаде Франс прес. В страната бушуват няколко пожара, няколко от които са недалеч от столицата Мадрид, пише БТА.

"Преминаваме през драматична ситуация, не само в различни испански провинции, но и в региони на съседни страни. Пожарите опустошават хиляди хектари и засягат множество градове и села", написа Санчес в "Екс" тази сутрин.

Испания поиска помощ от Брюксел под формата на четири летателни апарата. Гърция изпраща два самолета "Канадеър".

През последните дни горски пожари избухнаха и в Испания и Италия. Жителите бяха евакуирани близо до Толедо, южно от Мадрид, а пожарникар почина, докато се бореше с пламъците в Сицилия.

Преди месеци службата за изменение на климата "Коперник" определи Европа като най-бързо затоплящия се континент.