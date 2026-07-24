Задържаха трима директори на румънски държавни компании за получаване на подкупи

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Трима директори на румънски държавни отбранителни компании бяха задържани от антикорупционни прокурори по подозрения за получаване на подкупи, съобщиха съдебни източници днес пред Аджерпрес.

Според същите източници задържаните са директорът на оръжейния завод в Букурещ Михай Рафиу, директорът на оръжейния завод в Плопени Александру Тибериу Първу и търговският директор на завода в Плопени Лиляна Сореску.

Още едно лице, представител на частни компании, също е задържано по случая.

Очаква се лицата да бъдат изправени пред съд с предложение да им бъде наложен превантивен арест, пише БТА.

И двата завода са дъщерни дружества на румънската държавна оръжейна компания „Ромарм“ (Romarm), основен производител на военни продукти в Румъния, отбелязва Аджерпрес. Националната компания е създадена през 2000 г. чрез сливането на най-важните обекти на румънската отбранителна промишленост.

„Ромарм“ работи под шапката на Министерството на икономиката, дигитализацията, предприемачеството и туризма.