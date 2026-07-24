ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отбелязаха тържествено 170-ата годишнина на Шаблен...

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23276955 www.24chasa.bg

Задържаха трима директори на румънски държавни компании за получаване на подкупи

1452
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Задържаха трима директори на румънски държавни компании за получаване на подкупи

Трима директори на румънски държавни отбранителни компании бяха задържани от антикорупционни прокурори по подозрения за получаване на подкупи, съобщиха съдебни източници днес пред Аджерпрес.

Според същите източници задържаните са директорът на оръжейния завод в Букурещ Михай Рафиу, директорът на оръжейния завод в Плопени Александру Тибериу Първу и търговският директор на завода в Плопени Лиляна Сореску.

Още едно лице, представител на частни компании, също е задържано по случая.

Очаква се лицата да бъдат изправени пред съд с предложение да им бъде наложен превантивен арест, пише БТА. 

И двата завода са дъщерни дружества на румънската държавна оръжейна компания „Ромарм“ (Romarm), основен производител на военни продукти в Румъния, отбелязва Аджерпрес. Националната компания е създадена през 2000 г. чрез сливането на най-важните обекти на румънската отбранителна промишленост.

„Ромарм“ работи под шапката на Министерството на икономиката, дигитализацията, предприемачеството и туризма.

Задържаха трима директори на румънски държавни компании за получаване на подкупи

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание