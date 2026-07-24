ЕК: TikTok създава опасност за непълнолетните онлайн

Европейската комисия съобщи, че днес е изпратила предварителна оценка до социалната платформа TikTok, в която се отчита неспазване на европейските правила за защитата на непълнолетните потребители онлайн.

Комисията уточнява, че платформата дава възможност на непълнолетните да създадат открит профил, видим дори за онези, които нямат акаунт в TikTok. Това може да доведе до нежелани контакти и съдържанието може да бъде използвано за кибертормоз, се допълва в съобщението. Тази функция дава на непознати поглед към живота на детето и може да доведе до по-нататъшни последици, защото съдържанието "може да остане онлайн завинаги", според ЕК.

Допълва се, че дори т. нар. частни акаунти може лесно да бъдат намерени чрез списъците за "последователи" на други потребители, а качените там снимки остават достъпни за всеки, включително онези без акаунт в платформата. Настройките са ключови за безопасността на непълнолетните онлайн, защото определят кой може да вижда тяхното съдържание и кой може да се свързва с тях. Съгласно европейското законодателство платформите, достъпни за непълнолетни, трябва да осигуряват висока защита за поверителност, безопасност и сигурност, отбелязва комисията.

ЕК очаква от платформата да промени настройките за непълнолетните, така че тяхното съдържание да е по подразбиране видимо само за потребители на TikTok, одобрени от непълнолетния потребител. Според комисията съдържанието на непълнолетни потребители не трябва да бъде достъпно за аудитория извън платформата.

Предвижда се ЕК да продължи разговорите с платформата, а след това е възможно да издаде решение за несъответствие и да наложи глоба, определена от естеството, тежестта, честотата и продължителността на нарушението. Глобата няма да превишава 6 на сто от годишния оборот на дружеството в световен мащаб, се уточнява в съобщението.