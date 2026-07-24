Русия установи контрол върху две украински села

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руските сили установиха контрол върху селата Захаривка и Ивашкине в украинската Харковска област, заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Министерството съобщи също, че руските военни са поразили през тази седмица 27 плавателни съда, използвани за нуждите на украинските въоръжени сили, пише БТА.

През нощта руските сили са нанесли удари по три украински пристанища. Атаките са били насочени срещу инфраструктура – включително съоръжения за товарене и разтоварване, както и резервоари с гориво – използвана от въоръжените сили на Киев.

Руското Министерство на отбраната заяви, че ракети „въздух-въздух" и ударни дронове са поразили пристанищата в Одеса, Измаил и Николаев. Според ведомството ударите са част от мащабна кампания срещу Украйна.

В изявление се посочва, че в Одеса са били ударени резервоари за съхранение на гориво и смазочни материали, предназначени за украинската армия, а в Измаил са били ударени съоръжения за разтоварване и складови бази, използвани за военни товари, включително морски дронове. Поразен е бил и плаващ сух док в Измаил.

Руското министерство съобщи още, че в южния украински град Николаев неговите сили са нанесли удар по товарен кораб, който е разтоварвал военен товар.

Производителят на растителни масла „Oлсийдс" (Allseeds), със седалище в Женева, съобщи по-рано, че спира дейността си в региона на Одеса поради засилващите се руски атаки срещу пристанищната инфраструктура. Tова е третата компания, която наскоро обяви подобна мярка.