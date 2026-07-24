Полша предложи съвместно производство на ракети „Пейтриът" със САЩ и Украйна

Полша предложи да се включи в тристранно сътрудничество със САЩ и Украйна за производството на ракети прехващачи за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът". Идеята е производството да бъде организирано на сигурно място в Европа, за да се избегнат рисковете от евентуални руски удари, заяви заместник-министърът на отбраната на Полша Магдалена Собковяк-Чарнецка по време на посещение във Вашингтон, цитирана от Ройтерс.

„Предложението, което представих днес от името на Полша, отговаря на някои опасения, изразени от американската страна", каза тя пред журналисти. По думите ѝ Варшава предлага участие на трите държави, тъй като основният приоритет е да се гарантира сигурността на производствения процес и той да се осъществява на защитено място, пише БТА.

Инициативата идва, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви по време на срещата на върха на НАТО в Анкара, че Вашингтон ще предостави на Киев лиценз за производство на ракети за системите „Пейтриът" – решение, което Украйна отдавна настоява да получи. По думите на американския президент това ще позволи на украинците сами да произвеждат необходимите отбранителни оръжия.

Тръмп заяви, че САЩ ще помогнат на Украйна да усвои технологията, като отбеляза, че производството на тези ракети е сложен процес, но украинската страна бързо ще може да се обучи. Той подчерта, че става дума за отбранителна система, а не за оръжие за нападение.

Според Асошиейтед прес предоставянето на лиценза е значителен успех за Киев, който изпитва сериозна нужда от противовъздушни средства във войната, навлизаща в петата си година. Украинският президент Володимир Зеленски по-рано заяви, че ако страната получи разрешение да произвежда ракети „Пейтриът", производството може да бъде достатъчно както за собствената ѝ защита, така и за подпомагане на партньорски държави.

Два източника на Ройтерс съобщиха, че новите ракети прехващачи вероятно няма да бъдат произвеждани на украинска територия, а в Германия или друга европейска държава, именно за да не се превърнат производствените мощности в мишена за руски атаки.

Освен това САЩ обявиха планове за създаване на европейски център за сервизно обслужване на високотехнологичните ракети PAC-3 на компанията „Локхийд Мартин", използвани в системите „Пейтриът". Полша също е представила аргументи този обект да бъде разположен на нейна територия.

Варшава остава един от най-активните поддръжници на Украйна след руската инвазия през 2022 г., макар че отношенията между двете страни са обременени от спорове по исторически въпроси. Напрежението се засили през последния месец, след като полският президент Карол Навроцки лиши Зеленски от най-високото полско държавно отличие – „Ордена на Белия орел".

Решението последва реакция в Полша срещу удостояването на украински военен център с почетно звание, свързано с Украинската въстаническа армия (УПА). Организацията е почитана в Украйна заради съпротивата си срещу съветската власт след Втората световна война, но в Полша е обвинявана за масови убийства на хиляди поляци и евреи в днешна Западна Украйна и части от Източна Полша.