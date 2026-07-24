ЕС праща подкрепа на Франция и Испания срещу пожарите

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Европейската комисия съобщи, че по искане на Париж и Мадрид изпраща подкрепа за борба с пожарите във Франция и Испания. ЕС разполага с флот от 22 самолета, 5 вертолета и 777 огнеборци за подобни случаи, уточни говорител на комисията на пресконференция в отговор на въпрос.

Франция ще получи 3 противопожарни самолета, а Испания - 4, посочи говорителят. Той отбеляза, че Франция и Испания са подали искане за съдействие по механизма на ЕС за гражданска защита вчера и помощта вече пътува натам, пише БТА.

Пострадалата от природно бедствие страна трябва да поиска подкрепа от ЕС, за да можем да реагираме, отбеляза говорителят. По неговите думи общият противопожарен флот на ЕС е само част от европейските способности за предотвратяване на последиците от природните бедствия.

По-рано стана ясно, че Франция е поискала помощ от ЕС за борбата с мащабните пожари, предимно в района на Атлантическото крайбрежие на страната.

"Ситуацията остава изключително напрегната, като пожарите обхващат страната, най-вече в (департамента) Жиронд", написа френският президент Еманюел Макрон в социалната платформа Екс, визирайки региона на Бордо.

Днес испанският премиер Педро Санчес заяви, че страната преминава през драматична ситуация с пожарите, предаде Франс прес. В страната бушуват няколко пожара, няколко от които са недалеч от столицата Мадрид.

"Преминаваме през драматична ситуация, не само в различни испански провинции, но и в региони на съседни страни. Пожарите опустошават хиляди хектари и засягат множество градове и села", написа Санчес в "Екс" тази сутрин.