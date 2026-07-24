Русия и Израел против на втори мандат на върховния комисар на ООН Фолкер Тюрк

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк - открит критик на войната на Русия в Украйна и на поведението на Израел в Газа - среща съпротива от двете държави срещу оставането му на поста за втори четиригодишен мандат днес, предаде Ройтерс, като се позова на дипломати, преди днешното гласуване на евентуалното му преназначаване.

Мандатът на Тюрк - адвокат, който от десетилетия работи за ООН на ключови постове, включително в Женева, а също на терен, например в Косово - изтича през октомври, пише БТА.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш, който в миналото е работил в тясно сътрудничество с Тюрк и напуска поста си през декември, предложи още един пълен мандат за австриеца.

Русия обаче е внесла контрапредложение за удължаване на мандата на Тюрк с малко повече от два месеца - до края на 2026 г., показва копие от предложението, до което е получила достъп агенция Ройтерс.

Трима дипломати заявиха, че Израел също е против удължаване на мандата на Тюрк с нови четири години, а САЩ са изразили колебания, така че вместо очакваното единодушно преназначение вероятно предстои съпътствано от разногласия гласуване.

Освен това в частни разговори някои дипломати казват, че приемникът на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш трябва да има думата по въпроса.

Помолена за коментар, постоянната мисия на Русия в ООН каза: „Повторното назначаване на г-н Тюрк за четиригодишен мандат лишава новия генерален секретар от възможността сам да избере кой да заеме този толкова важен пост за толкова дълъг период". "Това е спорна идея, като се има предвид чувствителният характер на системата за защита на правата на човека и ролята ѝ в Организацията на обединените нации като цяло.", допълни тя. Руската мисия отбеляза, че тази позиция се споделя от много държави членки на ООН. "Утре ще видим колко от тях ще бъдат готови открито да заявят позицията си, без да се страхуват от ответни действия", каза тя.

Тъй като гласуването се провежда в Общото събрание на ООН, правото на вето, с което разполагат Русия и останалите четири постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН – Китай, САЩ, Великобритания и Франция – не се прилага.

Досега никой върховен комисар по правата на човека не е имал два пълни четиригодишни мандата.

Йорданецът Зеид Раад ал Хюсеин, заемал поста от 2014 до 2018 г., заяви, че оставането на поста за по-дълго време рискува да заглуши неговата застъпническа дейност и да компрометира неговата независимост.

Министерството на външните работи на Израел определи повторното предложение на Гутериш за Тюрк като „морален провал" в публикация в Екс и заяви, че изборът трябва да бъде оставен на неговия приемник.

За момента държавният департамент на САЩ не отговори на молбата за коментар.

Попитан за повторното назначаване на Тюрк тази седмица, говорител на неговия офис заяви: „Смятам, че върховният комисар е готов да продължи да изпълнява длъжността."

Постът, създаден през 1993 г., играе решаваща роля, като се противопоставя на ограничаването на свободите в момент, когато автократичните системи набират влияние за сметка на демокрацията.