Муцунски с нов "хит": Протоколите с България не са част от преговорната рамка с ЕС

Не е имало момент в последните две години, в който да не са водени разговори с държавите членки на ЕС, с институциите на ЕС и с България, свързани с отварянето на евроинтеграционния път на Северна Македония, но няма решение, което да бъде представено пред обществеността в страната, заяви на пресконференция министърът на външните работи и външната търговия на Северна Македония Тимчо Муцунски.

„Има импулс (за разширяване на ЕС), има разговори....защото деблокада на пътя на Северна Македония е от стратегическо значение и за целия регион, нормално е тези разговори да се случват и ще продължат да се случват, но ние нямаме намерение да правим отстъпки, свързани с националния интерес, история и идентичност", заяви Муцунски, който уточни, че споделя мнението на президента на страната Гордана Силяновска, че в преговорната рамка на Северна Македония не е изрично посочен „моментът на влизане в сила на промените в конституцията" и реалният старт на преговорите с ЕС и „е важно правното тълкуване на написаното в преговорната рамка", а той не мисли, че протоколите с България са част от преговорната рамка.

Забавеното действие за влизане в сила на промените в конституцията, след като Северна Македония стане член на ЕС, беше едно от предложенията на правителството на страната, за да започне преговори с ЕС. Във втория протокол, подписан през 2022 г. с България, е вписано, че "следващата Междуправителствена конференция за завършване на фазата на отваряне на преговорите за членство ще се проведе веднага след като Република Северна Македония включи в своята Конституция тези нейни граждани, които живеят на територията на тази държава и са част от други народи, какъвто е българският народ".

В отговор на журналистически въпрос Муцунски заяви, че институциите в страната следят всички процеси, свързани с изпълнението на решенията на Европейския съд за правата на човека в Страсбург, свързани с България.

„Ние сме доста активна държава по няколко дела, свързани с ОМО „Илинден-Пирин" и други неправителствени организации на територията на България. За съжаление, поради дългогодишна грешка отпреди 15, 20 или дори повече години, ние не сме страна по тези производства, въпреки че можехме да бъдем, но това беше погрешно решение, взето по онова време. Като държава членка на тази организация обаче (Съвета на Европа), ние имаме право да дадем своите виждания и активно го правим в Комитета на министрите, където настояваме за последователно прилагане и пълно изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека, защото считаме това за значително цивилизационно постижение в днешна Европа", каза Муцунски.