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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23278017 www.24chasa.bg

Румъния още не е идентифицирала дрона, който бе свален от изтребител F-16

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Румъния все още не е идентифицирала произхода или целта на дрона, който беше свален от изтребител F-16 във въздушното й пространство. Снимка Архив

Румъния все още не е идентифицирала произхода или целта на дрона, който беше свален от изтребител F-16 във въздушното й пространство около 11 часа днес, но изглежда е бил "Шахед", заяви началникът на Генералния щаб на армията Георгица Влад, цитиран от Ройтерс, съобщава БТА.

"Визуално пилотите съобщиха, че дронът е изглеждал като типа "Шахед", посочи пред журналисти той, като добави, че е твърде рано да се правят заключения, тъй като редица технически детайли относно дрона предстои да бъдат установени след разследване.

Той каза, че решението за сваляне на чуждестранния летателен апарат е било взето веднага след като той е нарушил въздушното пространство на Румъния и добави, че той е бил придружаван от изтребители непрекъснато от момента на навлизането му във въздушното пространство.

Министерството на отбраната съобщи днес, че след засичането на обекта са били вдигнати два самолета "Юрофайтър Тайфун" на италианските военновъздушни сили и два самолета F-16 на румънските военновъздушни сили, изпълняващи мисия по охрана на въздушното пространство, предаде Аджерпрес.

Институцията уточни, че ударът е бил нанесен повече от час след навлизането му във въздушното пространство на страната при град Сулина, окръг Тулча, над ненаселена зона в близост до село Падина, окръг Бузъу, след като чуждестранният летателен апарат бил наблюдаван по целия му маршрут.

Румъния все още не е идентифицирала произхода или целта на дрона, който беше свален от изтребител F-16 във въздушното й пространство. Снимка Архив

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