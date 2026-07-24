Замериха руска туристка с плъх във Венеция, той я ухапа и прекрати почивката ѝ

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Рускиня твърди, че е била принудена да прекрати преждевременно почивката си, след като плъх, за който твърди, че бил хвърлен към нея от италианец, я ухапал в центъра на Венеция. Заради инцидента лекарите ѝ поставили ваксина срещу бяс и започнали лечение с антибиотици, пише turkiyetoday.

Необичайният случай беше широко отразен в руски медии и в Telegram канала Baza, но италианските власти засега не са потвърдили официално версията на туристката.

Туристката, представена като Евгения, разказва, че се разхождала из централната част на Венеция след разходка с гондола, когато се натъкнала на мъж, който според думите ѝ ритнал или хвърлил плъх към нея.

По нейни твърдения животното се ударило в гърдите ѝ, след което ухапало един от пръстите на ръката ѝ и избягало. Мъжът също напуснал мястото на случилото се.

След инцидента Евгения потърсила медицинска помощ в болница, където лекарите ѝ поставили ваксина срещу бяс като предпазна мярка срещу евентуална инфекция и започнали антибиотично лечение.

Според информацията туристката се прибрала у дома по-рано от планираното, с което почивката ѝ във Венеция приключила неочаквано.

Към момента обаче разказът се основава единствено на твърденията на туристката. Италианската полиция, общинските власти във Венеция и местните здравни институции не са публикували официално становище, което да потвърди, че подобен инцидент действително е станал.

Подобен случай с плъх беше съобщен във Венеция и през 2022 г., когато италианската информационна агенция ANSA информира, че чуждестранна туристка е била ухапана по крака от плъх, докато се разхождала в историческия център на града. Тогава жената също е била лекувана с антибиотици.