Кличко: Русия атакува Киев. Най-малко 5-има убити при удари срещу Славянск

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В Киев бяха задействани системите за противовъздушна отбрана, за да отблъснат руска атака, заяви днес кметът на украинската столица Виталий Кличко, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според очевидци в града са се чули множество експлозии, докато хората са бягали към убежищата.

Военновъздушните сили на Украйна предупредиха за ракети, които са изстреляни към Киев.

Най-малко петима души загинаха, а девет са ранени при бомбардировка срещу град Славянск, в Донецка област, съобщи в Телеграм ръководителят на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин.

Две въздушни бомби нанесоха щети върху 10 къщи, един търговски обект и сградата на консулството на Латвия, уточни той.

Руска атака с дронове срещу пристанищната инфраструктура в Николаевска област нанесе щети на два търговски кораба, съобщи в Телеграм временно изпълняващият длъжността областен управител Георгий Решетилов.

Никой не е пострадал при атаката, добави той.