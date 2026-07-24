Прагматичност и зачитане на съществуващи съюзи - така България вече ще подкрепя Украйна

В Коалиция на желаещите за Украйна или не?

Дори властите в България да предприемат напоследък действия на геополитическата сцена, които могат да се сметнат за опониращи едно с друго, реално София остава съюзник на Киев в степен, която нейните настоящи обстоятелства и капацитет позволяват.

Коалицията на желаещите е неформална многостранна структура, създадена като европейски механизъм за подкрепа на Украйна, ръководена от Франция и Великобритания. В нея участват близо 40 държави в широк политически формат, но реалното военно планиране се води от девет страни членки, които поемат конкретни военни ангажименти.

България, а по-конкретно премиерът Румен Радев, официално отклони поканата за участие в тази коалиция с аргумента, че страната не участва във формати, настояващи за продължаваща финансова и военна помощ, която не е в състояние да предостави. Тази позиция се тълкува често като отказ от солидарност. Но в случая България аргументира решението си със стремежа да се придържа строго към утвърдените рамки на ЕС и НАТО.

Според политически анализатори и представители на властта у нас Коалицията на желаещите е формат, който заобикаля принципа на единодушие в ЕС и НАТО и крие риск от милитаризиране на външната политика. Вместо да участва в "сателитни формати", България предпочита да изпълнява вече поетите си ангажименти по линия на Алианса и Съюза.

Ограниченията на България да предоставя директна двустранна военна и финансова подкрепа не означават задължително липса на съдействие. Според министерството на външните работи приносът на страната е насочен към области, в които България има "реална добавена стойност", преди всичко укрепването на енергийната сигурност на Украйна, особено на фона на предстоящия тежък зимен сезон.

Това е важно за Киев, особено в моменти, когато руските атаки са целенасочено фокусирани върху енергийната и гражданската инфраструктура. Задълбочаването на двустранното партньорство в сферата на икономиката и енергетиката е основен стълб на българската помощ, съобразен с националните способности. Нещо повече - България подчертава, че по никакъв начин не възпрепятства останалите държави членки на ЕС, които имат желание и капацитет, да оказват военна и финансова подкрепа на Украйна.

Доказателство, че София не е обърнала гръб на Украйна, е участието на българския външен министър Велислава Петрова в срещата на върха "Украйна - Югоизточна Европа" в Киев и подкрепата за т.нар. Киевска декларация. Чрез този документ България, заедно с другите страни от региона, официално препотвърждава, че сигурността на Украйна е пряко свързана със сигурността на Европа, осъжда агресията и подкрепя евроатлантическите стремежи на Киев.

Декларацията обаче съдържа и текст, признаващ важната роля на Коалицията на желаещите, който доведе до вътрешни дебати дали страната ни не поема нови военни ангажименти в противоречие със заявената от премиера позиция. Петрова обаче разграничи политическата подкрепа за декларацията от членството в Коалицията. Тя обясни, че документът е приет в неформален формат, надхвърля рамките на ЕС и има изцяло политически и необвързващ правно характер. Петрова отбеляза, че единствените формати, в които България поема обвързващи ангажименти за по-нататъшни действия, остават ЕС и НАТО.

По отношение на самата Коалиция на желаещите външната министърка подчерта, че текстът в декларацията е "много широка формулировка", която не задължава автоматично страната ни да предоставя военна помощ. А наред с това всяка държава запазва суверенното си право да преценява самостоятелно в кои инициативи да се включи и в кои не. Според властите у нас Коалицията реално е неформална структура, чийто истински смисъл и основен фокус ще се проявят едва след постигането на евентуална мирна сделка, когато ще трябва да се дискутират и предоставят дългосрочни гаранции за сигурността на Украйна. По този начин София демонстрира, че уважава и морално подкрепя усилията на партньорите си, без обаче да поема директни военни задължения, които надхвърлят националните й възможности и интереси на настоящ етап.

В момента българската външна политика се ръководи от разбирането, че войната в Украйна изисква силна дипломатическа мисия за изграждане на траен мир. В условията на фрагментирана европейска позиция относно начините за прекратяване на войната София се опитва да балансира между изискванията на съюзниците и собствения си национален интерес. Както отбелязват представители на властта, българската дипломация днес е многопластова и се определя от нуждите на националната ни сигурност.