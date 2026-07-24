Белият дом потвърди: Срещата на Тръмп и Зеленски е във вторник във Вашингтон

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп и украинският президент Володимир Зеленски ще се срещнат във вторник във Вашингтон, съобщи представител на Белия дом, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Източник от украинските власти посочи, че Зеленски има намерение да пътува до САЩ, но екипът му все още очаква официално потвърждение от Белия дом относно програмата на Тръмп.

Представители на украинския държавен глава към момента не са коментирали информацията.

Консервативната активистка и близък съюзник на Тръмп Лора Лумър интервюира Зеленски. По думите ѝ украинският президент е заявил, че вероятно ще бъде в САЩ през следващата седмица, като визитата му ще включва и среща с Доналд Тръмп.

Лумър допълни в публикация в социалната мрежа Екс, че Зеленски възнамерява да присъства и на погребението на американския сенатор Линдзи Греъм, който почина по-рано този месец.

Греъм беше сред най-активните поддръжници на Украйна в Конгреса на САЩ. След началото на руската инвазия в Украйна той посети страната десет пъти, настояваше за налагането на санкции на Русия и последователно подкрепяше предоставянето на американска помощ за Киев.