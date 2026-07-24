Осъденият в Хага Ратко Младич, който преживя няколко инсулта, се подобрява, дори играе шах

Осъденият от Международния трибунал за военни престъпления бивш командир на босненските сърби Ратко Младич, който получи няколко инсулта, се подобрява и дори е изиграл партия шах, съобщи синът му Дарко Младич, предава регионалната телевизия Ен1, цитирана от БТА.

Той е разговарял с баща си чрез видео връзка, като по думите му той е болен, но стабилен.

„Говорихме малко в продължение на половин час. Радвам се, че ситуацията вече е стабилна и не се влошава", каза Дарко Младич.

Той спомена, че свещеник Воислав Билбия е посетил баща му преди две седмици, че дори са успели да изиграят партия шах и че всички тези посещения означават много за бившия сръбски генерал.

Синът на Ратко Младич каза още, че повече от два месеца чака отговор на писмото до комисиите на ООН по правата на човека след последния отказ на Международния съд в Хага да освободи баща му, за да се лекува в Сърбия.

През юни 2021 г. Младич беше осъден на доживотен затвор по 10 от 11 обвинения за геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството.

На 14 май 2026 г. председателят на Международния наказателен трибунал за бивша Югославия Грасиела Гати Сантана отхвърли искане за предоставяне на лечение на Младич в Сърбия, като заяви, че здравословното му състояние е тежко поради хронични заболявания, но не е резултат от остро влошаване, което би оправдало освобождаването му по хуманитарни причини.

Осъденият в Хага Ратко Младич е в затворническа болница от 2024 г. Той получи инсулт на 10 април и друг на 2 май, след което здравословното му състояние се влоши допълнително поради сериозни неврологични, сърдечно-съдови и нефрологични проблеми.

Международният остатъчен механизъм за наказателни трибунали в Хага многократно е отхвърлял искането Младич да бъде освободен временно и лекуван в Сърбия.