Тръмп предупреди Русия и Китай да не се намесват в конфликта с Иран

Американският президент Доналд Тръмп предупреди Китай и Русия, че ако се намесят в конфликта с Иран, това ще бъде "много лошо за тях", съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

"Президентът Си, по време на нашата неотдавнашна среща в Пекин, Китай, ми каза, че няма, при никакви обстоятелства, да предоставя или да продава оръжия на Ислямска република Иран – и това изявление включваше китайските компании", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл.

Освен това каза, че руският президент Владимир Путин също му е казал, че няма да продава оръжия на Иран и заяви, че вярва, че Русия и Китай не участват в конфликта в Иран.

"Ако го направят, това ще бъде много лошо за тях, със сигурност не би било в техен интерес", написа Тръмп.

САЩ и Иран воюват, откакто САЩ и Израел започнаха да нанасят удари по цели в Ислямската република през февруари и убиха високопоставени ирански официални представители, включително върховния лидер.

Според четири източника на Ройтерс, запознати с американска разузнавателна информация, иранските удари по цели на ЦРУ в Залива в началото на войната са накарали американското разузнаване да провери дали Русия не помага на Иран с информация или технологии за дронове. Кремъл вчера отказа да коментира темата.

САЩ неотдавна наложиха санкции на физически лица и компании от Русия и Китай, които според тях помагат на Техеран да купува оръжия.