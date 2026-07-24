Над 26 хил. евакуирани заради голям пожар край Мадрид, не могат да го овладеят

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Горски пожар около испанската столица Мадрид доведоха до евакуацията на над 26 хиляди през последните няколко часа. Това съобщиха испанските власти, цитирани от Франс прес и БТА. Огънят вече е достигнал пиковата си фаза и е невъзможно да бъде овладян, заяви тази вечер началникът на звеното за управление на кризи към регионалното правителство Карлос Новильо.

"Поради пожарите в региона на Мадрид на мобилните телефони на местните жители бяха изпратени предупредителни съобщения, призовавайки ги да се евакуират от общините Фреснедияс де ла Олива, Робледо де Чавела и отцепеното селище Навалагамела", информира кореспондент на АФП, който също получи предупредителното съобщение.

"Горският пожар е достигнал своята пикова фаза и в момента е извън способностите на пожарникарите да бъде овладян", каза той пред журналисти.

Междувременно испанският премиер Педро Санчес съобщи, че рано утре сутринта ще посети координационния център в района на пожара.

Очакваше се пожарът в региона на Мадрид, обхванал 6000 хектара, скоро да се обедини с втори, преминал през площ от 9000 хектара в автономната област Кастилия и Леон, обяви днес Никанор Сен Велес, префектът на Кастилия, цитиран от Франс прес.

"Това е ужасна новина", подчерта той в актуална информация за пожарите в провинция Авила, област Кастилия и Леон и региона на Мадрид, където няколко отделни пожара се обединиха в едно-единствено огнище поради силните ветрове и високите температури.

Междувременно бе задържан мъж, заподозрян в умишлено предизвикване на пожара в провинция Авила, който опустоши 9000 хектара в област Кастилия и Леон. Той е използвал селскостопанска машина в район, където нейната употреба е била строго забранена, съобщи Гражданската гвардия.

Беше започнато разследване и срещу втори мъж, допълни Гражданската гвардия, като уточни, че при използването на селскостопанската машина двамата мъже са предизвикали искра, от която впоследствие се е разразил пожарът.

Местните власти във Франция съобщиха, че пожарът, избухнал в югозападния департамент Жиронд вече е унищожил повече от 12 500 хектара гора. Тези обстоятелства налагат евакуацията на 44 000 души в рамките на два дни.

"Метеорологичните условия остават неблагоприятни, като се очаква скоростта на силните ветрове да достигне 80 км/ч, а в някои местности могат да се разразят сухи гръмотевични бури", предупреди префектурата в Жиронд.

Близо 67 000 души бяха евакуирани във Франция от два района на полуостров Кап Фере в Жиронд и в югозападния департамент Ланд, които бяха заплашени от пожари, обобщава АФП.