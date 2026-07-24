Махнаха главния прокурор на трибунала в Хага заради обвинения в сексуално посегателство

Отстраниха главния прокурор на Международния наказателен съд Карим Хан, за когото преди 2 години за пръв път се появиха обвинения в сексуални посегателства, съобщи АП, цитирана от БТА, като се позова на двама дипломатически източници.

Карим Хан бе обвинен в сексуално посегателство срещу негова служителка, което британският юрист категорично отрича.

Предложението Хан да бъде отстранен от прокурорския пост бе прието голямо мнозинство с мнозинство 125-те страни членки на МНС, като случаят е безпрецедентен за базирания в Хага трибунал. Състоялият се на специална среща в Ню Йорк вот сложи край на продължилата близо две години сага, която нанесе големи щети на и без това изпадналата в затруднение институция.

В хода на дългия и сложен процес се заформиха противникови лагери на правозащитници, служители на МНС и държави членки на международния трибунал. Това се случва на фона на огромните предизвикателства, пред които МНС е изправен, включително инициирана от САЩ кампания за разформироването на трибунала, който е създаден за да подвежда под отговорност извършителите на най-тежките престъпления срещу човечеството.

56 - годишният прокурор бе временно отстранен от поста през юни, след като Бюрото на Асамблеята на държавите по Римския статут (изпълнителният орган на МНС) публикува в доклад, в който се констатира „сериозно нарушение" от страна на Хан.

Хан е главен прокурор от 2021 г. и поиска издаването на заповед за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху във връзка с предполагаеми престъпления по време на войната в Газа.

Първоначално обвиненията срещу главния прокурор бяха разследвани от комисия на ООН, която, според медийни публикации, ги е потвърдила. Според адвоката на Хан обаче съдиите в МНС са установили, че не е доказано никакво неправомерно поведение или нарушение на служебните задължения.