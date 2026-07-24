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Зеленски предупреди за възможна нова руска ракетна атака през следващите 48 часа

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Володимир Зеленски Снимка: КАДЪР: Ютуб/POLITICO

Украинският президент Володимир Зеленски тази вечер предупреди, че Русия може да нанесе нови ракетни атаки срещу Украйна през следващите 48 часа и добави, че според разузнаването Москва възнамерява да увеличи броя на войските си в идните месеци, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Ударът може да бъде извършен днес", каза Зеленски във вечерното си видеообръщение. "Информацията, с която разполагаме показва, че това може да се случи в рамките на следващите 48 часа", добави той.

Междувременно руските сили тази вечер атакуваха град Славянск в Донецка област за втори път днес. При атаката са ранени 15 души, написа ръководителят на регионалната военна администрация Вадим Филашкин във Фейсбук.

Сред пострадалите е 15-годишно момче, уточни той.

При удара са нанесени щети на 11 жилищни блока, две кафенета, аптека, магазин и офис за ксерокопиране.

Володимир Зеленски

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