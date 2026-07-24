Путин разгледа модернизиран самолет Як-130М в Иркутск

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Президентът на Русия Владимир Путин разгледа експериментален образец на модернизирания учебно-боен самолет Як-130М, който преди месец извърши първия си полет, в Иркутския авиационен завод на компанията "Яковлев", предаде ТАСС.

Путин отбеляза, че Як-130М трябва да изпълнява задачи, възникващи в хода на воденето на бойни действия, включително унищожаване на големи дронове и безпилотни катери на противника.

Според руската държавна отбранителна компания "Ростех" самолетът е получил нова система за прицелване, която му позволява ефективно да поразява тежки безпилотни летателни апарати.

Планира се доставките на модернизирания самолет да започнат в края на 2028 г., каза директорът по производството на Иркутския авиационен завод Виталий Елагин.

Първият прототип на модернизираната машина е извършил първия си полет миналия месец. Първите полети на втория и третия прототип се планира да бъдат изпълнени до края на този месец.

Завършването на пълния цикъл на изпитанията на Як-130М се планира през декември 2028 г., като едновременно с това ще започнат и доставките, включително за износ.

Як-130М е лек фронтови боен самолет, който може да се изпълнява задачи на изтребител, щурмови самолет и да нанася удари, се посочва в информационните материали по повод посещението на Путин в Иркутска област.