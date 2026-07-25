Пожарът край Мадрид изгори ключов обект на НАСА за връзка с дълбокия космос

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Горски пожар е засегнал един от трите ключови комплекса на НАСА, които агенцията ползва за връзка с космическите си сонди и роботизирани апарати в далечния Космос. Засега няма данни за нанесените щети, съобщи Франс прес.

Огънят, който е част от мащабните пожари в района на Мадрид, е преминал през комплекса, оборудван с няколко гигантски антени. Целият персонал е бил евакуиран без пострадали, а оценка на щетите ще бъде направена, когато условията позволят, заяви говорителка на НАСА.

Станцията край Мадрид е една от трите в мрежата Deep Space Network, която осигурява връзката с космическите апарати, изследващи най-отдалечените части на Слънчевата система и Космоса. Останалите два комплекса се намират в Голдстоун, Калифорния, и в Канбера, Австралия, пише БТА.

За да не бъде прекъсната комуникацията с мисиите, НАСА е прехвърлила операциите към комплекса в Калифорния, с което е гарантирана непрекъсната връзка с космическите апарати.

Испания и Франция продължават да се борят с мащабни горски пожари, подпомогнати от продължителната суша и поредицата екстремни горещи вълни, които обхванаха Западна Европа от юни насам.

Пожарите в района на Мадрид бушуват и е невъзможно да бъдат изгасени, коментира късно в петък Карлос Новильо, представител на регионалното правителство, предаде Франс прес.

Заради огнената стихия вече са евакуирани или призовани да се изолират 63 000 души. Само от къмпинг са евакуирани 5000 летовници.

Огнените стихии в района на испанската столица продължават да напредват, по-специално на северозапад, като пораждат опасения, че може да се срещнат по пътя си с пожар, започнал от Авила в Кастилия и Леон и двете стихии да се слеят в едно.

Но според Карлос Новильо стихията в Авила напредва по на север от очакваното, което намалява риска от сливането й с пожарите около Мадрид.