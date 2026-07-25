„Старшип“ на Мъск с 13-и тестов полет (Видео, снимки)

Гигантската ракета „Старшип“ на компанията „Спейс екс“ на Илон Мъск беше изстреляна за пореден тестов полет. Той обхваща половината от обиколката на Земята. По време на 13-ия полет ракетата беше натоварена с 20 от най-модерните спътници на „Старлинк“. СНИМКА: Ройтерс

Висока 124 метра, ракетата полетя от базата на компанията в южната част на Тексас. НАСА наблюдаваше полета, който представлява важна стъпка към използването на „Старшип“ за модул за астронавти, които ще пътуват до Луната.

Компанията „Спейс екс“ на Илон Мъск замени шест от 33-те двигателя на първата степен на ракетата, след като те не успяха да се запалят миналата седмица, което доведе до прекратяване на изстрелването в последния момент. Предишният полет на „Старшип“ през май също беше засегнат от проблеми с двигателите, които попречиха на ускорителя да извърши контролирано завръщане. СНИМКА: Ройтерс

Това е 13-ият полет на най-голямата и най-мощната ракета в света, както и вторият полет тази година на новата версия, наречена „В3“

Подобно на предишния демонстрационен полет, достигнал височина до 200 километра, нито ускорителят, нито космическият кораб трябваше да бъдат запазени за повторна употреба. Ускорителят беше насочен към Мексиканския залив, а космическият кораб от неръждаема стомана – към Индийския океан, на повече от 16 000 километра от мястото, откъдето започна едночасовият му полет. СНИМКА: Ройтерс

Преди да навлязат отново в атмосферата над Индийския океан, спътниците „Старлинк“ имаха конкретна задача. Очакваше се самостоятелният им полет да продължи не повече от 20 минути. Те трябваше да разгърнат своите слънчеви панели и антени и да опитат да установят комуникация чрез лазери с по-старите модели „Старлинк“, които вече са в орбита.

С повече от 10 000 спътника „Старлинк“ , които в момента осигуряват интернет услуги, „Спейс екс“ твърди, че притежава най-голямото сателитно съзвездие в света. СНИМКА: Ройтерс

Шест от новоизстреляните спътници бяха оборудвани с камери, които да заснемат топлинния щит на „Старшип“. Щитът също така беше снабден със сензори за измерване на екстремното налягане, на което корабът е подложен по време на изстрелването.

Повечето от термоустойчивите плочки на щита бяха черни, но някои нарочно бяха боядисани в бяло, за да симулират липсващи плочки – част от експеримент за проверка на устойчивостта на защитата.

„Спейс екс“ иска да се увери, че топлинният щит на „Старшип“ може да издържи нагряването при навлизане в атмосферата, преди да започне опити за връщане на кораба обратно на стартовата площадка в Тексас, пише БТА.

Компанията вече е използвала чифт огромни механични ръце на стартовата площадка, за да улови ускорител на „Старшип“. Планът е същото да бъде направено и с истинския космически кораб, който е проектиран да бъде изцяло многократно използваем. СНИМКА: Ройтерс

НАСА се нуждае от „Старшип“ , за да приключи изпитанията си и скоро да достигне орбита, така че астронавтите от мисията „Артемис три“ – трима американци и един италианец – да могат да тренират скачването на своята капсула с него през следващата година.

„Старшип“ е също така корабът, с който Мъск възнамерява да изгради град на Марс. Той вече предлага туристически пътувания до Марс, както и до Луната.