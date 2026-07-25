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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23280789 www.24chasa.bg

Семейство българи с две деца пострада при тежка катастрофа в Халкидики

Бойка Атанасова, Атина

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Гръцката полиция.

Българско семейство е пострадало при тежка катастрофа, станала в петък следобед край село Палеохора, в област Халкидики. При инцидента са ранени съпругата и двете деца на българския водач. Общо петима души, сред които три деца, са получили леки наранявания.

Катастрофата е станала около 13:15 часа на 60-ия километър от пътя Солун – Полигирос, където челно са се сблъскали два автомобила, управлявани от български гражданин и гражданин на Киргизстан.

По информация на гръцките власти двамата водачи не са пострадали. Ранени са съпругата и детето на киргизкия шофьор, както и съпругата и двете деца на българския водач.

На място е изпратен екип на Националния център за спешна медицинска помощ (EKAB), който е транспортирал пострадалите в болницата в Полигирос. По първоначални данни всички са с леки травми и са откарани в лечебното заведение с превантивна цел.

Причините за челния сблъсък се изясняват от гръцката полиция.

Гръцката полиция.

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