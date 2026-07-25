Тръмп заплаши Иран, похвали Венецуела и пак се заяде с US музей (Обзор)

По време на традиционната галавечеря на Асоциацията на кореспондентите президентът на САЩ пускаше хапливи шеги към медиите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изпрати поредица от послания по някои от най-важните международни теми, а в същото време продължи и битката си срещу това, което нарича "уокизъм" (от ае. woke - буден) в американските институции.

Денят му завърши с традиционната вечеря на кореспондентите в Белия дом, където редуваше шеги, политически послания и критики към медиите.

Най-сериозните изказвания на републиканеца бяха свързани с войната в Иран. Тръмп заяви, че според него ръководството в Техеран става "все по-сериозно" в разговорите за прекратяване на конфликта, но подчерта, че това все още не означава, че е готово за споразумение със САЩ.

"Ще видим какво ще се случи", каза той пред журналисти в Овалния кабинет.

И допълни, че все още не е решил дали да разпореди мащабни бомбардировки срещу Иран. По думите му пред Техеран стоят две възможности - сделка с Вашингтон или "едно много лошо ниво" на военни удари.

По-рано в публикация в "Трут соушъл" той предупреди Русия и Китай да не се намесват в конфликта, като заяви, че подобен ход би бил "много лош" за тях.

Изявленията идват на фона на информации в американските медии, че Белият дом обсъжда различни варианти за заселване на военния натиск срещу Иран. Според "Аксиос" Тръмп е разглеждал вариант за масирана атака, а "Ню Йорк таймс" съобщи, че темата е била обсъдена на среща между президента и неговите съветници.

За Венецуела Тръмп заяви, че страната все още не е готова да проведе президентски избори, но според него е постигнат "огромен напредък" под ръководството на изпълняващата длъжността президент Делси Родригес.

Коментарът му идва след първата среща от месеци между представители на управляващата партия и опозицията, които през миналата година подписаха споразумение за организиране на президентски избори.

След задържането на Николас Мадуро от американските сили през януари Вашингтон остави държавните институции да функционират, без да налага преходно управление.

"Когато Венецуела бъде готова за избори, ще наблюдаваме процеса много внимателно", заяви Тръмп. В същото време около стотина привърженици на Мадуро изгориха американското и израелското знаме на площад "Симон Боливар" в центъра на Каракас, като скандираха лозунги срещу САЩ.

Демонстрантите също така стъпкаха снимки на Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху, скандирайки "Грингос, вървете си у дома!" и "Това не е помощ, а окупация" - препратка към американската помощ, предоставена след двойното земетресение във Венецуела преди месец.

Паралелно с външнополитическите теми той продължи и атаката си по културните институции във Вашингтон. Президентът разпореди пред Националния музей на американската история да бъдат поставени временни информационни табели, предупреждаващи посетителите, че експозициите съдържат "лоша информация за американската история".

Решението е свързано с публикуван през март доклад на Белия дом, според който музеят представя историята през призмата на социалната справедливост и не отделя достатъчно внимание на ролята на християнството в развитието на САЩ.

Това е поредният ход на Тръмп срещу федералните културни институции, които той обвинява, че са под влиянието на "уокизъм". Миналата година той разпореди разследване на музеи с подобна насоченост, а по-късно освободи директорката на Националната портретна галерия.

Денят на президента приключи с участието му в традиционната галавечеря на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом. Събитието беше проведено три месеца след като първоначалната церемония беше прекъсната заради въоръжено нападение срещу президента.

Тогава Тръмп се отърва невредим от инцидента, а Белият дом насрочи нова дата за гала вечерята. Заподозреният за атаката по време на първата гала вечеря в края на април - Коул Алън, пледира невинен през май по редица обвинения, сред които и опит за убийство на президента.

"Шоуто трябва да продължи", заяви Тръмп пред препълнената зала на хотел "Хилтън" в петък, където редуваше шеги с нападки срещу "медиите на фалшивите новини". Той благодари на служителите на "Сикрет сървис", предотвратили атаката през април, и отново се пошегува с идеята за трети президентски мандат, макар Конституцията да не му позволява подобен сценарий.

В речта си Тръмп засегна и войната в Иран, имиграцията и престъпността, повтори твърденията си за изборите през 2020 г. и съобщи, че Нетаняху ще пристигне на посещение във Вашингтон във вторник.

Тръмп за пореден път на шега заговори за трети президентски мандат. По конституция той няма право на такъв. Но той се пошегува, че при него нещата от втори път се получават по-добре, а на третия път ще бъдат още по-добре, след което поясни, че това е само шега.