Глоби за 4000 евро на заведения в Халкидики след проверки на властите

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Две заведения за хранене в Халкидики бяха санкционирани с административни глоби на обща стойност 4000 евро след проверки, извършени от инспектори на Дирекция „Развитие" към Регионалната администрация на Халкидики.

Проверките са проведени на 6 и 7 юли 2026 г., като нарушения са установени в курортното селище Никити и в Йерисос.

В Никити е наложена глоба в размер на 2500 евро. Инспекторите са констатирали липса на задължителната информационна табела, уведомяваща клиентите за правото им да получат касова бележка, липса на книга за жалби, както и отсъствие на обозначение в менюто, че част от предлаганите продукти са замразени.

В Йерисос санкцията е 1500 евро. Причината е, че в менюто на плажното заведение минималната консумация не е била изписана на гръцки език. Освен това проверяващите са установили, че не е водена подробна клиентска сметка с описани поръчаните артикули, техните цени и общата стойност на консумацията.

Гръцките власти продължават засилените проверки по туристическите курорти през активния летен сезон с цел защита на потребителите и спазване на законовите изисквания от страна на търговските обекти.