Две победи за Макрон за седмица: Франция ограничи социалните мрежи за деца и разреши асистирано самоубийство

Само за една седмица френският президент Еманюел Макрон постигна приемането на две от най-спорните социални промени, обещани още в началото на втория му мандат - ограничаване на достъпа на деца до социални мрежи и въвеждане на право за помощ при смърт.

Двете мерки преминаха през тежки политически битки и обрати, но в крайна сметка бяха одобрени от френския парламент почти една след друга този месец.

Първата от тях - забраната за достъп до социални мрежи за деца под 15 години, беше окончателно приета на 21 юли. Новите правила задължават големите платформи да въведат механизми за проверка на възрастта на потребителите, пише БТА.

Ограничението ще важи за нови профили от 1 септември, а за вече съществуващи акаунти ще започне да се прилага от 1 януари 2027 г.

Законът предвижда и забрана за използване на мобилни телефони в гимназиите - мярка, която вече действа в началните и прогимназиалните училища. Целта е децата да прекарват по-малко време пред екраните, а управляващата партия "Ренесанс" аргументира промяната с негативното влияние на социалните мрежи върху психичното здраве на подрастващите.

Франция се присъединява към все по-голяма група държави, които въвеждат възрастови ограничения за социалните платформи. Великобритания обсъжда забрана за деца под 16 години, Дания и Гърция планират ограничения за потребители под 15 години, а Испания се насочва към минимална възраст от 16 години.

Подобни мерки вече действат или се подготвят и извън Европа. Австралия например прие едни от най-строгите правила в света, като задължи платформите да блокират потребители под 16 години.

Китай също въведе специален режим за непълнолетни, ограничаващ времето пред екрана, а редица други държави, сред които Малайзия, Турция и ОАЕ, също въвеждат възрастови ограничения.

Само дни преди закона за социалните мрежи френският парламент направи още една историческа стъпка - прие законопроект, който дава право на определени пациенти да получат помощ за асистирано самоубийство.

Това беше обещание на Макрон още от 2022 г., но приемането му беше забавено заради поредицата политически кризи във Франция. Законопроектът беше гласуван четири пъти в Националното събрание, като на три пъти беше отхвърлен.

Новото право ще бъде достъпно за пълнолетни пациенти, които страдат от нелечимо заболяване, изпитват тежки страдания и са в състояние ясно и свободно да заявят желанието си. След специална процедура за оценка пациентът сам ще трябва да приеме медикамента, който прекратява живота му. Ако физически не е способен да го направи, това може да бъде извършено от медицински специалист.

С приемането на закона Франция се приближава до групата европейски държави, които вече са регламентирали различни форми на помощ при края на живота. В Нидерландия и Белгия евтаназията е разрешена при строги условия още от началото на века, като Белгия е първата страна, позволила процедурата и за непълнолетни без минимална възраст.

Испания също разреши евтаназията през 2021 г., а Австрия и Швейцария допускат асистирано самоубийство при определени условия. В Люксембург тази практика е декриминализирана от 2009 г.

В други европейски страни обаче темата остава силно разделяща. В Португалия законът така и не влезе в сила след намеса на Конституционния съд, в Италия все още няма национална регулация въпреки решение на Конституционния съд, а във Великобритания подобен законопроект беше блокиран от Камарата на лордовете.