След две години вражда Перу и Венецуела правят първа крачка за затопляне на отношенията

Перу и Венецуела започват постепенен процес за възстановяване на дипломатическите си отношения, прекъснати преди година след оспорваното преизбиране на Николас Мадуро за президент, съобщиха външните министерства на двете страни.

Първата стъпка ще бъде възстановяването на консулските отношения - ход, който двете държави определят като начало към пълното възобновяване на двустранните връзки, предаде БТА.

Отношенията между Лима и Каракас бяха прекъснати през юли 2024 г., след като Перу стана първата страна, признала опозиционния кандидат Едмундо Гонсалес Урутия за "легитимно избран" президент на Венецуела. Тогавашната президентка на Перу Дина Болуарте заяви, че страната няма да бъде "съучастник в изборна измама", а Каракас отговори с прекратяване на дипломатическите отношения.

Новият етап в отношенията идва на фона на значителни политически промени във Венецуела. Николас Мадуро беше задържан в началото на януари при американска военна операция в Каракас и срещу него в САЩ са повдигнати обвинения, включително за наркотероризъм. Той и съпругата му Силия Флорес, която също е обвинена, отхвърлят всички обвинения.

Перу е една от страните, които най-силно усещат последиците от венецуелската криза. След Колумбия тя е държавата, приела най-много венецуелски мигранти - около 1,6 милиона души от общо близо 7 милиона венецуелци, напуснали страната си през последните години.

Възстановяването на контактите между двете държави беше обявено броени дни преди встъпването в длъжност на новоизбраната дясна президентка на Перу Кейко Фухимори, която ще наследи временно изпълняващия длъжността държавен глава Хосе Мария Балкасар.

"Твърдата воля за сътрудничество и интеграция между нашите държави се основава на историческите връзки на приятелство и латиноамериканска солидарност", се посочва в общото изявление на двете страни.