Мароканецът, починал при арест в Болоня, започнал психиатрично лечение дни преди това

42-годишният мароканец Абдерахим Факир, който почина по време на арест в Болоня, наскоро е започнал лечение заради проблеми с психичното си здраве, съобщиха италиански медии.

Факир е бил насочен към център за психично здраве, след като на 20 юни е бил приет в спешното отделение на болница "Маджоре" в Болоня заради психиатричен проблем. В следващите дни той преминал прегледи, получил предварителна диагноза и е бил изготвен план за лечение. Бил е насрочен и последващ контролен преглед за началото на август.

Факир почина в неделя по време на полицейска намеса в квартал Пиластро в Болоня. Видеозапис, направен от местен жител, показва как мъжът крещи "помощ" и "стига", докато полицаи го притискат към земята с лице надолу и се опитват да го обездвижат, преди той да загуби съзнание, пише БТА.

Други кадри показват, че Факир, който е живял в Италия от детството си, е бил в състояние на силна възбуда и объркване преди намесата на полицията.

Според първоначалните данни на разследването служителите са били извикани, след като мъжът е предизвикал безпорядък в района и се е държал непредсказуемо. Твърди се, че е заплашвал хора, които се опитвали да паркират автомобил в гараж.

Прокуратурата е започнала разследване за непредумишлено убийство и проверява действията на двамата полицаи, участвали в задържането, както и на четирима медицински служители, които са били на място.

Предварителни данни от компютърна томография, извършена преди аутопсията, сочат, че Факир вероятно е починал от задушаване заради увреждане на дихателните пътища, съобщи в. "Месаджеро". Окончателните заключения се очакват след приключване на експертизите.

Случаят предизвика политически спор в Италия. Министърът на вътрешните работи Матео Пиантедози заяви, че вярва в професионализма на полицаите и че действията им вероятно ще бъдат оправдани.

"Това е поредният случай, който показва колко сложна е работата на полицията", каза той, като подчерта, че служителите трябва да вземат решения за секунди в кризисни ситуации.

Пиантедози разкритикува и кмета на Болоня Матео Лепоре, който подкрепи протест с искане за изясняване на случая. Според министъра демонстрацията е била организирана без достатъчно внимание към възможните последици, след като други протести в града прераснали в сблъсъци, при които бяха ранени 64 полицаи и бяха нанесени материални щети.

Лепоре отхвърли критиките и заяви, че призивът за истина и справедливост не е атака срещу полицията.

"Когато човек почине в резултат на действия на държавата, това винаги е дълбоко обезпокоително", каза кметът, като призова институциите да останат единни и да не допускат насилието да бъде използвано за разделение.