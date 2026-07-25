Втори дрон наруши въздушното пространство на Румъния, свалиха го изтребители F-16

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Изтребители F-16 свалиха дрон, навлязъл във въздушното пространство на Румъния в 8,22 ч тази сутрин, след като едва ден по-рано се разигра същата случка.

От военното министерство на северната ни съседка посочиха: "В събота, 25 юли, в 08,22 ч., системите за радарно наблюдение на Министерството на отбраната засякоха ново неразрешено навлизане в националното въздушно пространство на дрон, който е летял в граничната зона с Украйна".

Оттам допълниха, че два самолета F-16 Fighting Falcon на румънските ВВС са прехванали дрона и са изпълнили "стандартни процедури за идентификация и неутрализиране".

Дронът нарушител е бил свален в безлюден район близо до границата, а екипи пътуват до зоната на удара за проверка.