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Гутериш пристигна в Сирия - първо посещение на шеф на ООН от 15 години

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Сирийския външен министър Асад аш Шибани и Антонио Гутериш. СНИМКА: РОЙТЕРС

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш пристигна в Сирия - първото посещение на шеф на международната организация в страната от 2009 г., съобщи Франс прес.

Гутериш беше посрещнат на международното летище в Дамаск от сирийския външен министър Асад аш Шибани, предаде БТА.

Това е първата визита на генерален секретар на ООН в Сирия след посещението на Бан Ки-мун през 2009 г. и първата след свалянето на дългогодишния лидер Башар Асад през декември 2024 г. и на фона на опитите на новите власти да консолидират прехода в страната.

По време на тридневното си посещение Гутериш се очаква да потвърди подкрепата на ООН за политическия процес в Сирия и да обсъди бъдещето на страната с представители на новото ръководство.

Генералният секретар ще се срещне с президента Ахмед аш Шараа, който оглави страната след падането на Асад, както и с представители на гражданското общество, женски организации и различни общности.

В програмата му е включена и среща с мироопазващите сили на ООН, разположени в буферната зона на Голанските възвишения от 1974 г., съобщи говорител на организацията.

Сирийския външен министър Асад аш Шибани и Антонио Гутериш. СНИМКА: РОЙТЕРС

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