Почина Чък Ръсел, режисьорът на „Маската", не е ясна причината за смъртта

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Режисьорът Чък Ръсел, заснел „Маската" с Джим Кери в главната роля, почина на 74 години, съобщи „Варайъти", цитирано от БТА.

Смъртта му е настъпила на 22 юли в дома му в Сан Диего, а причината все още не е установена. Същия ден служители на пожарната са посетили адреса след сигнал за мъж, загубил съзнание.

Ръсел дебютира като режисьор през 1987 г. с „Кошмари на Елм Стрийт, част 3: Воини на съня". Седем години по-късно снима „Маската", като поверява на Камерън Диас първата ѝ роля в киното. Продукцията превръща Джим Кери в широко разпознаваемо име и получава номинация за „Оскар" за визуални ефекти.

Кери отдаде почит на режисьора, като си спомни за непринудената атмосфера, която той създавал на снимачната площадка, и за неговата закачливост, вдъхновила актьорите и екипа.

„Смятам „Маската" за едно от бижутата в творческия ми живот. Благодаря ти, Чък", се казва в изявлението на актьора.

След „Маската" Ръсел режисира „Заличителят" с Арнолд Шварценегер и „Кралят на скорпионите", в който Дуейн Джонсън изпълнява първата си главна роля.

След няколкогодишна творческа пауза режисьорът се завръща през 2016 г. с „Аз съм гняв" с Джон Траволта. По-късно снима индийския екшън Junglee и Paradise City с Брус Уилис и Траволта. Последният му филм Witchboard има премиера през 2024 г.