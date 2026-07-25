КМГ: Чуждестранните пътувания в Китай надхвърлят 20 милиона през първата половина на годината

Вчера на пресконференция, проведена от пресслужбата на Държавния съвет, говорител на Министерството на обществената сигурност публикува данни, показващи, че през първата половина на годината 22,914 милиона чуждестранни пътуващи са влезли в Китай, включително 17,815 милиона пътуващи без виза, което представлява увеличение съответно с 20,4% и 30,6% на годишна база, съобщи Китайската медийна група. Така трансграничният трафик се превърна в нова движеща сила за икономическо развитие.

От началото на лятната ваканция броят на чуждестранните туристи, влизащи в Шънджън, провинция Гуандун, продължава да нараства със значително увеличение на пътуващите от Европа.