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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23281597 www.24chasa.bg

Арестуваха заподозряна в шпионаж канадка от китайски произход, стажувала в НАТО

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НАТО СНИМКА: Pixabay

Канадка от китайски произход, която е била стажант във важен обект на НАТО в Белгия, е арестувана по подозрения в шпионаж, съобщи белгийската прокуратура, цитирана от Ройтерс.

Жената е заподозряна в шпионаж в полза на "трета страна" и в участие в престъпна организация, посочиха от прокуратурата, като уточниха, че на този етап няма да бъдат разкривани допълнителни подробности, включително името на заподозряната, предаде БТА.

Според белгийските власти тя е била стажант във Върховното главнокомандване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE), разположено в град Монс.

Прокуратурата не дава подробности за коя държава се предполага, че е работила жената, нито кога е била стажант в структурата на Алианса.

НАТО СНИМКА: Pixabay

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