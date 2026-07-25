С фолио по прозорците естонски училища се готвят за атаки с дрон от Русия

Училищата в естонския град Тарту започват да поставят защитно фолио върху прозорците си и да подготвят укрития за учениците заради опасения от нови инциденти с дронове край руската граница, предаде Ройтерс.

Градът, който се намира само на около 45 километра от Русия, вече преживя ситуация с приближаващ дрон тази пролет. Няколко украински безпилотни апарата с взривни устройства, насочени към цели в Русия, навлязоха във въздушното пространство на Естония, а Киев обясни, че причината е руско електронно заглушаване, отклонило ги от курса им.

През юни училищата в Тарту получиха указание да преместят учениците в укрития, след като един от дроновете се насочи към района. За много от учебните заведения това беше първата подобна ситуация, пише БТА.

"Не знаехме какво да правим, защото не бяхме подготвени. Честно казано, и самите ние доста се уплашихме", коментира директорката на средното училище "Кивилина" Карин Лук.

Тогава учениците не са били преместени в убежища, тъй като училището не е разполагало с подготвени помещения и ясен план. Затова през лятната ваканция всички училища и детски градини в Тарту започват да обособяват защитени пространства, включително в спортни зали и плувни басейни.

Сред мерките е поставянето на специално защитно фолио върху прозорците на помещенията, предназначени за укрития. Причината е, че според училищното ръководство в Украйна много хора са загинали от летящи стъкла след експлозии, а не директно от самите взривове.

Училищата планират и тренировки, чрез които децата да се научат как да реагират при сигнал за опасност от дрон. В подготвените укрития ще бъдат оставени книги и игри, за да могат учениците да прекарват времето си там при евентуална тревога.

"Чувствам се много по-спокойна, когато знам, че училището предприема конкретни мерки. В света, в който живеем днес, подобна подготовка е необходима", каза Айрин Трейман Кивесте, майка на 11-годишна ученичка.

Мерките вече обхващат всички 30 училища и 38 детски градини в Тарту, съобщи зам.-кметът на града Мартин Бек. По думите му други естонски градове също обмислят да последват този пример.