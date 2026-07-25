Екстремните горещини в Африка омаломощават дори камилите

Екстремното покачване на температурите в Африка започва да надхвърля границите на издръжливост дори на камилите — животните, известни като „корабите на пустинята". Региони като Афар в Североизточна Етиопия, където номадите традиционно прекарват кервани със сол през пустинята, са сред най-засегнатите от необичайните горещини.

Северна Африка и Африканският рог са дом на около 80 процента от световната популация от дромедари (едногърби камили), пише ББС, цитирана от БТА. През годините местните фермери и пастири масово преминават към отглеждането им именно поради тяхната висока устойчивост на суша. Учени, ветеринари и международни организации обаче алармират, че екстремният топлинен стрес вече води до умора, дехидратация, масово разпространение на болести, спад в добива на мляко и висока смъртност сред стадата. Ситуацията се усложнява допълнително от острата липса на вода, изчезващата растителност и липсата на сянка.

В град Семера, Етиопия, пастирът Али Умер, който отглежда около 500 камили, споделя, че само през последния месец е изгубил осем малки камили заради високите температури. По думите му горещият пясък изгаря кожата и уврежда козината на животните, когато легнат, по краката им се появяват мехури, а очите им сълзят. Той допълва, че през последните години дори вятърът е спрял да носи прохлада и пренася единствено горещ въздух.

Проучвания в Южна Етиопия потвърждават тежкото въздействие на климатичните промени върху здравето на камилите, а в съседна Сомалия ситуацията вече се определя като мащабна криза. Доклад от месец юни разкрива, че смъртността сред камилите в страната засяга близо 46 процента от семействата, чийто поминък зависи изцяло от тях.

Според доклада на Световната метеорологична организация (СМО) за състоянието на климата в Африка през 2025 г., за периода между 1991 г. и 2025 г. Северна Африка е регионът с най-бързо затопляне на континента — с 0,43 градуса по Целзий на десетилетие.

Експертите обясняват, че благодарение на способността си да регулират своята телесна температура в синхрон с околната среда, камилите понасят безпроблемно температури до около 40 градуса по Целзий. Д-р Мохамед Бенгуми, експерт по здравеопазване на животните към Организацията за прехрана и земеделие на ООН (ФАО), обаче предупреждава, че в много части на Сахара летните температури все по-често надхвърлят 50 градуса. При такива екстремни стойности рискът от тежък топлинен шок става критичен, а природните ресурси за оцеляването на животните бързо изчерпват възможностите си.