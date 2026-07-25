Украйна: Свалихме 127 руски дрона. Русия: Унищожихме 328 украински дрона

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Силите за ПВО отбрана на Украйна са свалили през изминалата нощ една крилата ракета с прецизно насочване Х-59/69 и 127 безпилотни летателни апарата при руски атаки срещу Украйна. Това съобщи Укринформ, цитирайки "Телеграм" публикация на Военновъздушните сили на Украйна.

От 18 ч. местно време (и българско) вчера руските сили започнали атака, като използвали две крилати ракети Х-59/69 (изстреляни от въздушното пространство над Черно море) и 157 дрона от типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и "Болдерол", както и дронове примамки от следните направления: Орловска, Курска, Ростовка области, Приморско-Ахтарск (Краснодарски край), Хвардийсе и Чауда (във временно окупирания Крим) и от временно окупираната украинска Донецка област.

Въздушната атака била отблъсната от ВВС на Украйна, Силите за противовъздушна отбрана, подразделенията за радиоелектронна борба, групите за борба с дронове и мобилните групи на Въоръжените сили на Украйна.

Данни са актуални към 07:30 ч. тази сутрин.

Общо 26 щурмови безпилотни летателни апарата са атакували девет обекта, като на четири от тях били открити отломки. Ракетата Х-59/69 не достигнала целта си.

Украинските сили съобщиха, че атаките продължават и руски дронове все още са в украинското въздушно пространство.

От своя страна, Министерството на отбраната на Русия съобщи, че през изминалата нощ руските средства за противовъздушна отбрана са свалили и унищожили 328 украински безпилотни летателни апарата над територията на Руската федерация и акваторията на Азовско море, отбелязва ТАСС, цитирана от БТА.