Победа за хлебарките! Джензи протестите в Индия свалиха министъра на образованието

Министърът на образованието на Индия Дхармендра Прадхан подаде оставка след продължителни масови протести, водени основно от млади хора, които настояваха той да поеме политическа отговорност за скандала с изтичането на въпроси от ключови приемни изпити.

Прадхан обяви решението си в X, докато полицията използваше сълзотворен газ срещу демонстранти в столицата Делхи и часове преди планирания нов кръг преговори на джензи лидерите на протеста с федералните министри, за да окажат натиск за оттеглянето му, пише БТА.

Протестите сега са най-голямото предизвикателство пред премиера Нарендра Моди от идването му на власт през 2014 г. Исканията на демонстрантите бяха повторени от опозиционните партии и създадоха смут в парламента, чиято нова сесия започна тази седмица.

Хиляди поддръжници на т.нар. Народна партия на хлебарките (НПХ) протестираха в центъра на Делхи, въпреки че четвърти ден 18 станции на метрото в града са затворени, с което властите се надяваха да ограничат събирането на протестиращи.

Напрежението ескалира преди дни, когато полицията предприе акции срещу протестиращите десетки хиляди души, шестващи към парламента, при което бяха ранени много студенти, след като бяха удряни с палки и срещу тях бе използван сълзотворен газ.

Демонстрациите, водени предимно от млади хора, отразяват гнева им във връзка с липсата на работни места, корупцията и търсенето на отговорност от страна на управляващите.

Недоволството се засили, след като изтекоха изпитни въпроси за приемни изпити с висок залог. По време на вчерашните преговори представителите на протестиращите Саурав Дас и Ашутош Ранка предупредиха федералните министри Дж. П. Нада и Джитендра Сингх, че протестите могат да се разпространят, ако Прадхан не бъде отстранен от поста.

Тези преговори бяха проведени часове, след като активистът Сонам Вагчук прекрати 26-дневната си гладна стачка, с което възобнови надеждите за пробив.

Правителството днес удължи спирането на мобилния интернет в района за пети пореден ден, съобщиха два източника. Протестиращите изразиха недоволство от продължителното спиране на интернета, но обещаха да не позволят то да "отслаби" движението им.

"Те могат да спрат интернета, метрото и автобусите, но какво ще постигнат с това? Нищо. Хората, които искат да се присъединят към протеста, все още идват", каза 34-годишният протестиращ Рахул Радж.

Протестите бяха предизвикани от изтичането на въпросите за приемния изпит в медицински училища, което принуди над два милиона кандидати да положат повторно изпитите, излагайки на показ недостатъците в образователната система.