ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-малко 10 са жертвите на руски удари в Сумска, ...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23281942 www.24chasa.bg

Евакуираха хиляди от предградията на Бордо заради огнен ад (Снимки)

1844
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: Ройтерс

Хиляди хора бяха евакуирани от предградията на Бордо тази сутрин, след като в околностите на града в Югозападна Франция продължават да бушуват горски пожари, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Софи Брока, префект на регион Нова Аквитания и департамент Жиронд, който обхваща района на Бордо, заяви, че се извършва евакуация на общините Льо Айан, Езин и Мериняк. 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Районът на Бордо е популярен със своите лозя, а градът е един от основните центрове за туристически пътувания в близките крайбрежни курорти на Атлантическия океан.

Премиерът Себастиен Льокорню каза, че над 141 000 души са били евакуирани от регионите Жиронд и Ланд, близо до Бордо. Шофьорите също бяха посъветвани да избягват региона заради бушуващите пожари.

“Пожарите, които обхванаха нашата страна, достигнаха досега невиждани мащаби”, написа тази сутрин Льокорню в социалната мрежа Екс. 

На място са изпратени и армейски части, които да помогнат в борбата с пламъците.

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

На север от Бордо димът от горските пожари достигна до департамент От Виен, където местните власти призоваха жителите да държат прозорците и вратите си затворени.

Средната температура този месец в район Аквитания е била 32,2 градуса - със 7,3 градуса над средната норма за месец юли в периода 1961  - 1990 г., показват данните на климатичния монитор на Ройтерс.

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Не всички ще умрем! Ето една хубава новина