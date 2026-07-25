Евакуираха хиляди от предградията на Бордо заради огнен ад (Снимки)

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Хиляди хора бяха евакуирани от предградията на Бордо тази сутрин, след като в околностите на града в Югозападна Франция продължават да бушуват горски пожари, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Софи Брока, префект на регион Нова Аквитания и департамент Жиронд, който обхваща района на Бордо, заяви, че се извършва евакуация на общините Льо Айан, Езин и Мериняк. СНИМКА: Ройтерс

Районът на Бордо е популярен със своите лозя, а градът е един от основните центрове за туристически пътувания в близките крайбрежни курорти на Атлантическия океан.

Премиерът Себастиен Льокорню каза, че над 141 000 души са били евакуирани от регионите Жиронд и Ланд, близо до Бордо. Шофьорите също бяха посъветвани да избягват региона заради бушуващите пожари.

“Пожарите, които обхванаха нашата страна, достигнаха досега невиждани мащаби”, написа тази сутрин Льокорню в социалната мрежа Екс.

На място са изпратени и армейски части, които да помогнат в борбата с пламъците. СНИМКА: Ройтерс

На север от Бордо димът от горските пожари достигна до департамент От Виен, където местните власти призоваха жителите да държат прозорците и вратите си затворени.