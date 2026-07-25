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Най-малко 10 са жертвите на руски удари в Сумска, ...

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Най-малко 10 са жертвите на руски удари в Сумска, Донецка и Харковска област

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Пожарникари се борят с пламъците след руската атака с дрон в Сумска област. СНИМКА: РОЙТЕРС

Най-малко 10 души са загинали, а десетки са ранени при руски атаки срещу Сумска, Донецка и Харковска област през последното денонощие, съобщиха местните власти.

Трима души са загинали при удар с руски дрон в Сумска област. По думите на ръководителя на областната военна администрация Олег Григоров безпилотният апарат е поразил "граждански обект", предизвиквайки голям пожар. Сред жертвите са шофьори на украинската пощенска и куриерска компания "Нова поща", предаде БТА.

В Донецка област шестима цивилни са били убити, а още 30 са ранени при руски атаки, съобщи ръководителят на областната администрация Вадим Филашкин. Най-тежко е пострадал град Славянск, където руски сили са нанесли удар с две въздушни бомби, при който са загинали петима души.

Още една жертва и 14 ранени са регистрирани в Харковска област след руски обстрел с ракети, управляеми авиационни бомби и дронове. По данни на областния управител Олег Синегубов под атака са били град Харков и 15 населени места в региона.

В същото време руски дрон е ударил търговски център в Запорожка област, предизвиквайки пожар на площ от около 500 кв. м. Няколко души са пострадали при атаката, съобщи ръководителят на местната военна администрация Иван Федоров.

Пожарникари се борят с пламъците след руската атака с дрон в Сумска област. СНИМКА: РОЙТЕРС

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