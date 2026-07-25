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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23282215 www.24chasa.bg

Италия предложи висок пост на уволнения от Зеленски военен министър

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Михайло Федоров СНИМКА: РОЙТЕРС

Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето е предложил на ексколегата си от Украйна Михайло Федоров да стане негов съветник в Рим. Това съобщи самият Крозето в интервю за италианския вестник "Република".

"Обадих му се ден след уволнението му и му казах: "Кога искаш да дойдеш в Рим и да работиш с мен като съветник?", разказа Крозето.

По думите му Федоров е бил "трогнат" от предложението и го е приел като "демонстрация на уважение и приятелство".

Кризето определи Федоров като двигател на военните иновации и заяви, че той е "един от онези хора, които изцяло пренаписват правилата на играта на бойното поле".

То добави, че Федоров е помогнал на Украйна първо да се противопостави на руската инвазия, а след това да възстанови инициативата си чрез внедряването на нови технологии и промени в начина на водене на бойни действия.

35-годишният Федоров, който беше смятан за един от архитектите на украинската стратегия за използване на дронове и за реформите в отбранителния сектор, беше отстранен от поста си по-рано този месец. Решението доведе до вторите протести в Украйна от началото на войната през 2022 г. досега.

Президентът Володимир Зеленски му предложи нови позиции, но Федоров заяви, че няма да приеме друг пост освен досегашния си.

Михайло Федоров СНИМКА: РОЙТЕРС

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