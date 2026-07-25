Италия предложи висок пост на уволнения от Зеленски военен министър

Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето е предложил на ексколегата си от Украйна Михайло Федоров да стане негов съветник в Рим. Това съобщи самият Крозето в интервю за италианския вестник "Република".

"Обадих му се ден след уволнението му и му казах: "Кога искаш да дойдеш в Рим и да работиш с мен като съветник?", разказа Крозето.

По думите му Федоров е бил "трогнат" от предложението и го е приел като "демонстрация на уважение и приятелство".

Кризето определи Федоров като двигател на военните иновации и заяви, че той е "един от онези хора, които изцяло пренаписват правилата на играта на бойното поле".

То добави, че Федоров е помогнал на Украйна първо да се противопостави на руската инвазия, а след това да възстанови инициативата си чрез внедряването на нови технологии и промени в начина на водене на бойни действия.

35-годишният Федоров, който беше смятан за един от архитектите на украинската стратегия за използване на дронове и за реформите в отбранителния сектор, беше отстранен от поста си по-рано този месец. Решението доведе до вторите протести в Украйна от началото на войната през 2022 г. досега.

Президентът Володимир Зеленски му предложи нови позиции, но Федоров заяви, че няма да приеме друг пост освен досегашния си.